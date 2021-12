The Night House: la featurette Not Your Typical Horror Story

News





10/12/2021 |

Dopo averci mostrato i primi minuti di The Night House, horror-thriller movie del produttore David S. Goyer, la Searchlight Pictures ci fa vivere il film tramite la nuova featurette. La trama di questa opera racconta di una vedova, interpretata da Rebecca Hall, che inizierà a scoprire dei terribili segreti riguardanti il marito appena deceduto.



David Bruckner dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski. Il regista ha lavorato con la protagonista Rebecca Hall e con un cast composto da con Sarah Goldberg, Vondie Curtis Hall, Evan Jonigkeit e Stacy Martin.



La pellicola è disponibile in Digital



Il regista Bruckner ha diretto in passato Il Rituale e Signal.



Sinossi:

Sconvolta dalla morte inaspettata di suo marito, Beth (Rebecca Hall) è rimasta sola nella casa sul lago che ha costruito per lei. La sua vita, ormai cambiata, viene sconvolta dall'arrivo di inquietanti visioni: una presenza, dall'interno dell'abitazione, la chiama costantemente. Andando contro i consigli dei suoi amici, inizia a scavare negli averi del marito, desiderosa di risposte. Quello che troverà saranno segreti strani e inquietanti, appartenenti ad un mistero che è determinata a svelare.