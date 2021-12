Venom: La Furia di Carnage: online il rom-com trailer internazionale

News





13/12/2021 |

Ad un giorno dall'arrivo in Blu-ray di Venom: La Furia di Carnage, secondo capitolo della saga cinematografica appartenente al personaggio Marvel, la Sony Pictures ha pubblicato il rom-com trailer del film che ci mostra la stessa pellicola sotto un aspetto completamente diverso: quello romantico-sentimentale. Lo studio ha pubblicato questa nuova clip che ci ricorda anche che il cinecomic è disponibile in Digital.



Venom: La Furia di Carnage, questo è il titolo ufficiale, è diretto da Andy Serkis che ha lavorato sulla sceneggiatura di Kelly Marcel. Protagonista di questo sequel è ancora una volta Tom Hardy che dunque si è calato nuovamente nella parte di Eddie Brock, alias Venom.



Il cast di Venom: La Furia di Carnage vede al suo interno il ritorno di Michelle Williams e Reid Scott. Inoltre sarà presente anche la new entry Woody Harrelson che indosserà i panni di Cletus Kasady. Alla pellicola è stato anche accostato il nome di Naomie Harris.



La pellicola ha debuttato il 14 ottobre nelle sale italiane e il 14 dicembre uscirà anche in Blu-ray.