Una Famiglia Vincente - King Richard: in rete il trailer italiano

News





16/12/2021 |

Direttamente dalla Warner Bros. Pictures ecco il nuovo trailer italiano di Una Famiglia Vincente. L’opera vede protagonista il due volte candidato all'Oscar® Will Smith nel ruolo di Richard Williams, papà di Serena e Venus. Le due atlete sono invece interpretate da Saniyaa Sidney e Demi Singleton. Nel cast troviamo anche Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Andy Bean, Kevin Dunn e Craig Tate.



La pellicola è diretta da Reinaldo Marcus Green che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Zach Baylin. I produttori sono Tim White e Trevor White sotto la loro bandiera di Star Thrower Entertainment, e Will Smith con la sua Westbrook. I produttori esecutivi del film sono Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd.



L’uscita è prevista per il 13 gennaio.



Sinossi:

Basato su una storia vera che ispirerà il mondo, “Una Famiglia Vincente - King Richard” della Warner Bros. Pictures ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo.