The 355: online una nuova clip in lingua originale

16/12/2021 |

E' stata rilasciata una scena internazionale di The 355. Lo spy-movie farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 7 gennaio 2020 (data americana).



The 355, diretto da Simon Kinberg, è sviluppato dai produttori di Jason Bourne e vede protagoniste Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz, Diane Kruger e Fan Bingbing. All’interno del cast troviamo anche Sebastian Stan ed Edgar Ramirez.



Sinossi di The 355:

Quando un’arma top secret cade nelle mani di alcuni mercenari, l’agente della CIA Mason “Mace” Brown (Jessica Chastain) dovrà unire le forze con la sua rivale tedesca Marie (Diane Kruger), con l’ex alleata dell’MI6 e specialista informatica Khadijah (Lupita Nyong’o) e con la psicologa colombiana Graciela (Penelope Cruz) nel tentativo di recuperarla. Durante la missione dovranno cercare di anticipare le mosse di Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), una donna misteriosa che conosce ogni loro passo.