Il Capo Perfetto: la clip I vostri problemi di coppia, sono i miei

27/12/2021

E' uscito in Italia lo scorso 23 dicembre Il Capo Perfetto, la nuova opera del regista Fernando Leon de Aranoa, candidata agli Oscar per la Spagna. Protagonista del film è Javier Bardem la cui interpretazione è stata definita una delle più convincenti della sua carriera.



Se non avete ancora avuto modo di vedere il film, gustatevi la scena presentata dalla BimDistribuzione.



Sinossi:

Blanco (Javier Bardem), proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale. Considerato da tutti e da se stesso un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l'ambito riconoscimento. E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto...