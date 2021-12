Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Jean-Marc Vallée

News





28/12/2021 |

Il mondo del cinema internazionale piange la scomparsa di Jean-Marc Vallée, regista canadese morto all’età di 58 anni. A dare l’annuncio è stato il produttore Nathan Ross: “Jean-Marc era sinonimo di creatività, autenticità, amava provare a fare le cose in modo diverso. Era un vero artista e un uomo generoso e amorevole. Chiunque abbia lavorato con lui non poteva fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Ci mancherà moltissimo, ma ci conforta sapere che il suo bellissimo stile e il suo lavoro d'impatto che ha condiviso con il mondo continueranno a vivere”.

Jean-Marc Vallée, che aveva debuttato come regista nel 1995 con il film Liste Noire, nel 2013 aveva diretto Dallas Buyers Club e due anni il suo ultimo progetto Demolition – Amare e Vivere. Nel corso della sua carriera Vallée ha anche lavorato per alcune serie tv, una di queste è stata Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie.