Guillermo del Toro torna a parlare del mai realizzato Justice League Dark

29/12/2021 |

Per anni è stata ipotizzata la realizzazione di Justice League Dark, pellicola tratta dal fumetto della DC Comics. Guillermo del Toro era stato messo a capo del progetto di questa opera che non ha mai visto la luce. E a distanza di tempo il regista e produttore è tornato sull’argomento e lo ha fatto al podcast di Happy Sad Confused.

“Quando inizio a lavorare ad un progetto – ha raccontato – lo faccio con un coinvolgimento emotivo importante perché, utilizzando una metafora, è meglio non sposarti se non provi amore. Una versione della sceneggiatura di questo film è in rete, almeno credo, e per realizzare il film stavo cercando l’equilibrio perfetto”.

del Toro nel corso di questi anni si è dedicato a pellicole di successo quali La Forma dell’Acqua – The Shape of Water ed ha diretto recentemente La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley. Tra i progetti in vita troviamo anche l’adattamento di Pinocchio che arriverà nelle sale il prossimo anno.