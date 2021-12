7 Donne e Un Mistero: la nuova clip con gli errori sul set

News





29/12/2021 |

Con una nuova clip la Warner Bros. Pictures ci porta nel backstage di 7 Donne e Un Mistero, il film di Alessandro Genovesi tratto dalla pellicola di François Ozon dal titolo 8 Femmes. Il video in questione ci mostra gli errori sul set. Genovesi, in questa occasione, ha diretto un cast principale tutto al femminile e all’interno della pellicola recitano Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.



L'opera ha debuttato nelle sale lo scorso 25 dicembre.



Sinossi:

Ambientato nell'Italia degli anni ’30, 7 DONNE E UN MISTERO racconta le concitate ore che seguono l'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l'assassina?