Antlers - Spirito Insaziabile: la featurette Creating the Wendigo

News





30/12/2021 |

Dal canale della Searchlight Pictures ecco a voi una featurette in lingua originale di Antlers - Spirito Insaziabile dal titolo Creating the Wendigo. La pellicola, disponibile in formato Digital, arriverà dal 4 gennaio in Blu-ray e DVD.



L'horror-thriller movie è diretto da Scott Cooper, il regista di Hostiles: Ostili e Black Mass - L'Ultimo Gangster. Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane ed Amy Madigan sono gli attori che troviamo nel cast. Cooper ha scritto la sceneggiatura con C. Henry Chaisson e Nick Antosca basandosi sulla short story The Quiet Boy dello stesso Antosca. Guillermo del Toro, David Goyer e J. Miles Dale sono i produttori.



Sinossi:

In una piccola città dell'Oregon un'insegnante e suo fratello, lo sceriffo locale, scoprono che un giovane studente sta nascondendo un misterioso e spaventoso segreto.