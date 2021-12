Fast & Furious 10: Dwayne Johnson risponde a Vin Diesel e non tornerà sul set

News





30/12/2021 |

L’appello di Vin Diesel, che lo scorso novembre ha chiesto a Dwayne Johnson via social di tornare a recitare in quello che sarà l’ultimo capitolo di Fast & Furious, è caduto nel vuoto. Johnson, infatti, ha declinato con fermezza l’invito, rilasciando ancora una volta dichiarazioni che faranno discutere su quello che è il suo rapporto con Vin Diesel.

Nel corso di un’intervista alla CNN il popolare attore, ex wrestler, ha spiegato: “Ho detto direttamente a lui che non tornerò nel franchise. Sono stato deciso, ma cordiale. Ho fatto presente che sarò sempre di supporto al cast e farò il tifo per loro ma non c’era spazio per un mio ritorno. I recenti post di Vin sono un esempio delle sue manipolazioni. Non ho gradito affatto che abbia tirato in ballo i suoi figli in quel post, così come la morte di Paul Walker. Andavano lasciati fuori. Ne abbiamo discusso mesi fa e la cosa è stata chiarita. Ho sempre voluto concludere questo straordinario viaggio con gratitudine e grazia. È davvero un peccato che questo ‘botta e risposta’ abbia intorbidito le acque. Sono fiducioso che possano consegnare qualcosa di significativo al pubblico. Auguro davvero il meglio alle mie ex co-star".

Per l’atto finale del franchise, dunque, non tornerà Johnson che proprio nella saga ha interpretato Hobbs recitando in Fast & Furious 5, Fast & Furious 6, Fast & Furious 7, Fast & Furious 8 e nello spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw.