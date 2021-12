Il nuovo Matrix non aprirà le porte ad una trilogia

News





30/12/2021 |

Cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno nelle sale di Matrix? Il nuovo film The Matrix Resurrections aveva fatto nascere in molti la speranza di vedere una nuova trilogia. L'ipotesi è però stata prontamente smentita dal produttore James McTeigue che durante un'intervista a Collider ha specificato: "Al momento non c'è niente di più del film che abbiamo visto nelle sale, non abbiamo in cantiere un prequel o un sequel, quindi in programma non c'è una trilogia. La pellicola potrebbe aprire anche le porte ad altre situazioni ma non rientra nei nostri piani". Dunque al momento il film resterà non avrà altri sviluppi anche se le cose potrebbero cambiare in futuro.



Il quarto capitolo di The Matrix è diretto da Lana Wachowski che ha riunito per l'occasione i due "senatori" della trilogia: Reeves e Carrie-Anne Moss. All'interno del fiilm reciteranno anche Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione. Il debutto avverrà il 1° gennaio 2022.