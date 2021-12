La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: in rete una nuova featurette

News





La Searchlight Pictures ha rilasciato un'altra featurette di La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, opera di Guillermo del Toro. La pellicola vede protagonisti Bradley Cooper, Cate Blanchett e Rooney Mara, inseriti in un cast che comprende anche Holt McCallany, David Strathairn, Toni Collette, Michael Shannon, Richard Jenkins, Ron Perlman, Willem Dafoe e Mark Povinelli.



Del Toro ha scritto la sceneggiatura con Kim Morgan. Il film, la cui produzione partirà ad inizio 2020, è basato sul romanzo di William Lindsay Gresham e già nel 1947 ne venne realizzato un film.



La pellicola racconta la storia di un uomo ambizioso che si unisce ad una psichiatra nel tentativo di truffare il prossimo. Il rapporto che si creerà tra i due li spingerà a cercare di manipolarsi a vicenda.



L'uscita in Italia è prevista per il 27 gennaio.



Sinossi:

In Nightmare Alley, un giovane e ambizioso giostraio dotato di un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte si unisce ad una psichiatra che si rivela essere ancora più pericolosa di lui.

Nel luna park ci sono anche Molly (Rooney Mara), l'imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell’alta società come facoltoso industriale Ezra Grindle.