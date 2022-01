Saga di Matrix: Keanu Reeves parla di un ipotetico quinto film

News





02/01/2022

Come sappiamo con The Matrix Resurrections la saga ha introdotto il quarto capitolo. L'opera ad oggi è nelle sale negli USA e già si parla di un possibile quinto film. Sull'argomento Empire Magazine ha intervistato Keanu Reeves che ha detto la sua tirando in ballo anche la regista Lana Wachowski: "Se mi invitano di nuovo, ci sto ma non penso si farà. Se dovessi fare un’ipotesi, azzarderei col dire che Lana non vuole fare un altro Matrix. Non lo possiamo sapere con certezza! Ma io ci sarò, in caso. Se mi invita di nuovo, ci sono! Ho iniziato a scrivere la sceneggiatura di Matrix Resurrections perché volevo raccontare la storia di due persone defunte che tornano in vita. Mi è venuto così, spontaneamente, non avevo né voglia né intenzione di cominciare una nuova saga".



Il quarto capitolo di The Matrix è stato diretto da Lana Wachowski che ha riunito per l'occasione i due "senatori" della trilogia: Reeves e Carrie-Anne Moss. All'interno del fiilm recitano anche Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione. Il debutto italiano avverrà il 1° gennaio 2022.