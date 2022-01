Creed III, Michael B. Jordan parla di Jonathan Majors

News





02/01/2022 |

Tra le new entry a livello di cast che ritroveremo nel terzo capitolo di Creed spicca Jonathan Majors, attore che abbiamo imparato a conoscere grazie alla serie tv Loki e al film Da 5 Bloods – Come Fratelli. La star in questo film dovrebbe interpretare l’antagonista, ovvero lo sfidante principale di Adonis Creed, un ruolo impegnativo ma allo stesso tempo fatto appositamente per lui, così come ha raccontato Michael B. Jordan, protagonista e regista: “Stiamo parlando di un attore incredibile, di una persona incredibile – ha raccontato a cinemablend –. Siamo entrati subito in sintonia e quando gli ho presentato il film mi è stato subito dietro. Sono fortunato a lavorare con lui, non vedo l’ora che tutti possano vedere quello che è in grado di fare”.



All'interno del nuovo episodio ritroveremo, oltre ai già citati Jordan e Majors, anche Tessa Thompson e Phylicia Rashad. Il debutto ufficiale di Creed 3, il cui titolo non è stato ancora svelato, avverrà a novembre 2022.



I primi due episodi della saga sono stati diretti rispettivamente da Ryan Coogler e Steven Caple Jr.