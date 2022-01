The Batman: Zoe Kravitz e Paul Dano parlano della loro esperienza sul set

News





03/01/2022 |

C’è tanta attesa intorno al nuovo Batman griffato Matt Reeves. Il ritorno dell’Uomo Pipistrello nelle sale porta con sé sempre parecchio fascino e in questa occasione non c’è soltanto curiosità intorno a Robert Pattinson, scelto come protagonista, ma anche sul lavoro svolto da Zoe Kravitz e gli altri attori presenti nel cast.

La Kravitz, insieme a Paul Dano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Empire Magazine su Catwoman e l’Enigmista, i personaggi da loro interpetati. “Ad un certo punto del film vediamo Catwoman con tantissimi gatti e io volevo evidenziarne l’aspetto psicologico, facendo sorgere la domanda: perché ha tutti questi gatti? Una risposta che troverete nel film – ha raccontato la Kravitz – dove io ho cercato di fare qualcosa di diverso. Prima di iniziare a lavorare ho parlato con Matt Reeves dando qualche suggerimento sul personaggio”.

Ad Empire Magazine anche Dano ha detto la sua sul film: “Sono rimasto sorpreso e l’ho trovato migliore di quanto credessi possibile. Matt Reeves ha dato vita a qualcosa di vero, fatto di puro istinto e di psicologia”.



Tornando al cast di The Batman, oltre a Pattinson troviamo: Zoe Kravitz, nei panni di Catwoman/Selina Kyle, Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton, Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham, Gil Colson, Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál, Andy Serkis nel ruolo di Alfred e Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepop.



Reeves ha diretto il film ed ha curato la sceneggiatura con Peter Craig



Il debutto ufficiale avverrà il 3 marzo 2022.



Sinossi:

Due anni trascorsi a sorvegliare le strade come Batman, generando paura nel cuore dei criminali, hanno condotto Bruce Wayne nel profondo dell’oscurità di Gotham City. Con pochi fedeli alleati – Alfred Pennyworth e il Commissario James Gordon – all’interno di una rete di corruzione cittadina che riguarda ufficiali e figure di alto profilo, il Vigilante solitario ha assunto il ruolo di unico vendicatore dei cittadini. Quando un assassino inizia a prendere di mira l’élite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una scia di inizi porta il più grande detective del mondo ad investigare nel mondo sotterraneo, dove incontrerà alcuni personaggi come Selina Kyle/Catwoman, Oswald Cobblepot/Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton/Riddler. Non appena le cose iniziano ad essere più chiare, Batman dovrà forgiare nuove relazioni, smascherare il colpevole e e portare giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.