Black Adam: la produzione parla del film e di possibili sequel

03/01/2022 |

Lo scorso aprile, tramite un post rilasciato su Instagram, Dwayne Johnson aveva ufficializzato l’avvio delle riprese di Black Adam. Ma a che punto siamo, considerando che sono passati più di otto mesi? La risposta è stata data dal produttore Hiram Garcia: "Ultimamente abbiamo visto la director’s cut - ha spiegato a Collider - e siamo rimasti sorpresi e felici dal lavoro fatto. Parliamo di un lavoro privo di effetti visivi, ma ogni volta che un film crea intrattenimento anche in forma così grezza ci rende sicuri dell'obiettivo che abbiamo raggiunto".

Garcia ha aperto le porte anche alla nascita di possibili sequel: “Quando abbiamo pensato a Black Adam abbiamo messo in conto anche altre situazioni riguardanti lo sviluppo di sequel e spin-off. Però tutto dipenderà sull’impatto che avrà sul pubblico. Dovrà piacere agli spettatori”.



La pellicola è diretta da Jaume Collet-Serra che sta lavorando su una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel. Johnson, chiamato per la prima volta ad indossare i panni di questo anti-eroe, tornerà a collaborare con Collet-Serra dopo Jungle Cruise.



Il cast comprende attualmente Dwayne Johnson nei panni del protagonista, Pierce Brosnan, che interpreterà il Dr. Fate, Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) e James Cusati-Moyer.



Beau Flynn della FlynnPictureCo. produrrà il film con Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisionerà il tutto per conto della FlynnPictureCo. e sarà il produttore esecutivo.



La trama non è stata rivelata.