Red Notice: aggiornamenti su un possibile sequel

04/01/2022 |

Uno dei film di maggior successo del 2021 è stato sicuramente Red Notice. L’opera, diretta da Rawson Marshall Thurber, ha visto al centro della scena tre attori di assoluto livello come Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds e in molti si stanno chiedendo se presto arriverà anche il secondo capitolo della pellicola. Una prima risposta, durante un colloquio con Collider, è stato il produttore Hiram Garcia: “Sarà il pubblico a decidere su un secondo film, se la risposta sarà positiva allora lo faremo. Le idee in testa le abbiamo e sono davvero buone”.



Poche settimane fa sull'argomento era intervenuto anche Marshall Thurber che, durante un'intervista rilasciata a ComicBook, aveva spiegato: "Non sto lavorando allo script del sequel... Ma sto pensando a cosa fare con un ipotetico secondo film. E ne stiamo parlando con Netflix".



Sinossi:

Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.