Nuovo progetto cinematografico in vista per Brad Pitt

News





04/01/2022 |

Dopo aver recitato in Bullett Train, The Lost City e Babylon attualmente in post-produzione, Brad Pitt ha trovato un nuovo progetto cinematografico. L'opera in questione vedrà l'attore interpretare un ex pilota che tornerà in attività per aiutare un giovane ragazzo che sogna di diventare un campione. Il film, attualmente senza un titolo ufficiale, è finito nel mirino della Apple, quest'ultima in trattative per acquisirlo.



La regia è affidata a Joseph Kosinski che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger. La produzione invece è affidata a Jerry Bruckheimer insieme alla Plan B.



Kosinski ha diretto Top Gun: Maverick e sta attualmente terminando Escape From Spiderhead.