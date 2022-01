Licorice Pizza: online una nuova clip in lingua originale

News





04/01/2022 |

Dopo avervi mostrato il primo trailer italiano ufficiale di Licorice Pizza, film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson e candidato a 4 Golden Globe, ecco a voi una lunga clip in lingua originale.

Il cast, brillante e unico, vede al suo interno Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie.



L’uscita è prevista per febbraio 2022.



Sinossi:

Licorice Pizza è ambientato nel 1973 e racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley.