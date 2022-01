The King's Man - Le Origini: il nuovo spot ci ricorda l'arrivo nelle sale italiane

News





06/01/2022 |

Con un nuovo spot la 20th Century Fox ci ricorda che The King's Man - Le Origini, ennesimo capitolo appartenente alla saga dei Kingsman, è presente all'interno delle nostre sale cinematografiche.



Regista della pellicola è Matthew Vaughn che ha già diretto Kingsman: Secret Service e Kingsman: Il cerchio d'oro ed ha curato la sceneggiatura con Jane Goldman. Questo nuovo atto della saga altro non è che un prequel e ci porterà indietro nel tempo alla creazione dell'organizzazione. Cliff Lanning, Angus More Gordon e Vaughn hanno prodotto il film.



Il cast comprende Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Harris Dickinson.



Vi lasciamo allo spot!