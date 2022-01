Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Peter Bodganovich

News





07/01/2022

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Peter Bodganovich, regista scomparso all’età di 82 anni. L’annuncio è stato dato dalla figlia. Bogdanovich ha diretto in carriera quasi venti film, debuttando dietro la macchina da presa nel 1968 con Voyage to the Planet of Prehistoric Women. Sempre nello stesso anno diresse Bersagli per poi passare, tre anni dopo, all’opera L’Ultimo Spettacolo. Negli anni settanta arrivano i suoi primi film che identificano il suo stile: da Ma Papà ti Manda da Sola passando per Paper Moon – La Luna di Carta, arrivando fino a Finalmente Arrivò l’Amore. L’ultimo film diretto è stato Tutto può accadere a Broadway.

Bogdanovich ha lavorato anche a diversi documentari, uno di questi dedicato a John Ford, e ha preso parte a diversi film tv e serie televisive. Parlando di quest’ultime ha fatto un’apparizione nel serial I Soprano.