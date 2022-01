Tom Holland e lidea di raccontare la storia di un giovane James Bond

News





07/01/2022 |

Mentre in molti si interrogano su quale sarà il futuro di James Bond dopo il saluto di Daniel Craig con il film No Time To Die, Tom Holland ha svelato un particolare retroscena che si allaccia a 007. Durante un’intervista rilasciata a Total Film, infatti, l’attore ha raccontato di aver proposto un progetto “su un giovane James Bond”, un’idea in pratica originale pronta a portare su una strada mai percorsa in precedenza dalla produzione: “Ho parlato con la produzione delle origini di Bond – ha raccontato Holland – ma questa storia non aveva molto senso e non aveva la giusta efficacia. Il mio era solo un sogno”.



Holland ha però raccontato che l’idea di dare vita ad un giovane Bond ha portato allo sviluppo del progetto Uncharted: “Quell’idea diede il via al progetto legato al videogame, il racconto cinematografico della storia di Nathan Drake”.

E come sappiamo la giovane star ha completato le riprese di Uncharted, film che uscirà il prossimo febbraio in Italia.