La Meravigliosa Storia di Henry Sugar: Benedict Cumberbatch sarà il protagonista

07/01/2022 |

Benedict Cumberbatch è pronto per un nuovo progetto cinematografico che lo vedrà lavorare con il regista Wes Anderson. L’attore britannico sarà infatti il protagonista di La Meravigliosa Storia di Henry Sugar. Il film sarà l’adattamento del romanzo di Roald Dahl, inserito all’interno di una collana di sette racconti intitolata Un Gioco da Ragazzi e Altre Storie. Per Anderson si tratta del secondo progetto legato ad una storia di Dahl dopo Fantastic Mr. Fox diretto nel 2009.



La data delle riprese del film non è stata annunciata ma secondo il Daily Mail potrebbero partire molto presto in quel di Londra.



Benedict Cumberbatch, il Doctor Strange della Marvel, ha terminato da poco il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia ed è presente, sempre nei panni dello stesso personaggio, in Spider-Man: No Way Home. L’attore è stato annunciato anche per Rogue Male, thriller drama di Bart Leyton, e Rio, thriller di Edward Berger.