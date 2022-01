Takeaway: il trailer ufficiale del film di Renzo Carbonera

News





10/01/2022 |

La Fandango presenta il primo trailer ufficiale di Takeaway, opera scritta e diretta da Renzo Carbonera. Il film, che non ha ancora una data di uscita, ha un cast che comprende Carlotta Antonelli, Libero Di Rienzo, Primo Reggiani, Paolo Calabresi, Anna Ferruzzo, Camillo Grassi, Camillo Ventola, Ivan Polidoro.

Takeaway è prodotto da Alfredo Federico, Simona Banchi e Klaus Maek. La pellicola è una produzione 39 Films e Interzone Pictures in collaborazione con Rai Cinema.



Sinossi:

Siamo nel 2008, agli albori della grande crisi finanziaria globale. Maria è un’atleta, una marciatrice Maria (Carlotta Antonelli) è un’atleta, una marciatrice. L’orgoglio di papà (Paolo Calabresi), che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. La mamma (Anna Ferruzzo), invece, è più scettica, sebbene Johnny (Libero De Rienzo), compagno della ragazza, che ha quasi il doppio dei suoi anni, sappia come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo Johnny ha il frigo pieno di boccette, avendo aiutato molti giovani con sostanze illegali, nel suo passato da preparatore atletico. Tom (Primo Reggiani) è uno di questi e sta cercando Johnny, ritenendolo responsabile del fatto che il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di Tom si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di lei crescono, come una febbre incontrollabile. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente così ristretto, così come nel mondo esterno, scosso da debiti e fallimenti in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze.