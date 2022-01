Bill Murray parla della sua partecipazione al nuovo Ant-Man

News





10/01/2022

Con Ant-Man and the Wasp: Quantumania il franchise si arricchirà del terzo capitolo che racconterà ancora una volta la storia e le avventure di Scott Lang. All’interno di questo nuovo episodio, che sarà diretto da Peyton Reed, papà già dei primi due lavori, troveremo anche Bill Murray. Per l’attore si tratta di un’inedita avventura cinematografica, una scelta lavorativa che lo stesso Murray ha spiegato durante un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Molte persone sono rimaste spiazzate da questa mia scelta di recitare in un cinecomic – ha raccontato l’attore – per me, però, tutto è stato più semplice del previsto. Conosco il regista, mi piace, è divertente, molto umile, in pratica è tutto quello che un regista dovrebbe essere. Di solito non sono interessato ai cinecomic ma ho deciso di accettare di lavorare all’interno del film”.

Murray ha recentemente recitato in Ghostbuster: Legacy, dove ha ripreso il ruolo di Peter Venkman ed ha completato da poco le riprese di Asteroid City, film di Wes Anderson.