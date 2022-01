Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Bob Saget

News





10/01/2022 |

All’età di 65 anni è scomparso Bob Saget, regista, attore, comico e conduttore televisivo. Non sono state ancora comunicate le cause della morte, con il corpo che è stato ritrovato dalla polizia all’interno di una camera dell’hotel Ritz-Carlton di Orlando, Florida.

Saget è stato un volto noto della tv americana dopo la partecipazione ad alcune serie tv che sono state proposte anche in Italia come Gli Amici di Papà, serie andata in onda dal 1987 al 1995. Nella versione americana, inoltre, è stato la voce narrante della serie di successo How I Met Your Mother.

Dal punto di vista cinematografico Saget ha recitato in tre film: dal debutto nel 1981 in Che Fatica Essere Lupi passando a Prognosi Riservata (1987) ed infine Scemo & più scemo – Iniziò così… .