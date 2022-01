Final Destination: Jon Watts produrrà il remake

News





12/01/2022 |

Il franchise horror di successo, Final Destination, tornerà in vita grazie ad un nuovo progetto cinematografico che vedrà Jon Watts come produttore per conto della New Line Cinema. Tra i produttori del film ci sarà anche Dianne McGunigle, moglie di Watts, e Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor ovvero i produttori della saga originale.



Il progetto al momento sta muovendo i primi passi con Lori Evans Taylor e Guy Busick che stanno scrivendo la sceneggiatura da un soggetto creato da Jon Watts. Il nuovo Final Destination debutterà sulla piattaforma streaming HBO Max.



In comunicato Watts ha annunciato il suo coinvolgimento: “Io e Dianne siamo degli appassionati del franchise Final Destination. Essere in grado, dunque, di contribuire alla creazione di una nuova storia con il team originale e la New Line sarà divertente ed entusiasmante”.