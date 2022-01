A Quiet Place: Michael Sarnosky in trattative per dirigere il terzo film

News





12/01/2022 |

Il franchise di A Quiet Place si allargherà presto con un nuovo capitolo e Michael Sarnosky è entrato ufficialemente in trattative per prendere in mano il timone. Il regista, nel caso in cui dovesse accettare, prenderà in mano un progetto inizialmente affidato a Jeff Nichols. Stando alle prime informazioni il nuovo A Quiet Place è stato identificato più come uno spinoff e dunque non si tratterebbe di un vero e proprio sequel. Il soggetto del nuovo capitolo è stato ideato come sempre da John Krasinski che ha scritto e diretto i primi due film dove tra l’altro ha anche recitato. Per quanto riguarda la trama, la produzione al momento non ha svelato i dettagli. Non è chiaro se Krasinski e sua moglie Emily Blunt reciteranno anche in questa nuova opera.



Sarnosky ha debuttato recentemente come regista cinematografico realizzando Pig, mystery-thriller con protagonista Nicolas Cage.



Questa la sinossi di A Quiet Place II:

Seguendo i terribili e mortali eventi avvenuti nella loro casa, la famiglia Abbott deve adesso affrontare il terrore all'esterno, cercando di combattere per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono subito conto che le creature che cacciano tramite l'ausilio del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.