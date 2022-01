Caccia al Ladro: Gal Gadot sarà la protagonista nel remake del film di Alfred Hitchcock

News





12/01/2022 |

Caccia al Ladro, uno dei classici del cinema firmato Alfred Hitchcock, avrà il suo remake. Ed il progetto riguardante il rifacimento dell’opera uscita nel 1955 avrà una protagonista di assoluto livello. Nei panni della protagonista troveremo Gal Gadot, attrice che recentemente abbiamo visto in Red Notice. La nuova versione è in fase di sviluppo con Eileen Jones che è stata scelta per scrivere la sceneggiatura. Al momento non è stato annunciato il regista.



Della supervisione del progetto se ne occuperà la Paramount Pictures mentre la Gadot produrrà il film con Jaron Varsano attraverso la loro compagnia Pilot Wave. Tra i produttori troviamo anche Neal Moritz.



Caccia al Ladro è stato un film di successo interpretato da colonne portanti del cinema internazionale: Cary Grant e Grace Kelly.