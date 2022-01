Boys Kills World: Jessica Rothe nel cast

News





12/01/2022 |

Continua ad allargarsi il cast di Boys Kills World, l’opera la cui regia è stata affidata a Moritz Mohr. Nel film, infatti, reciterà anche Jessica Rothe, attrice che abbiamo imparato a conoscere grazie alle sue interpretazioni nei due capitoli di Auguri per la Tua Morte. La Rothe raggiunge così i due protagonisti Bill Skarsgard e Samara Weaving. Il cast principale, inoltre, è composto anche da Andrew Koji, altra new entry, da Yayan Ruhian e da Isaiah Mustafa.



Boys Kills World ha una sceneggiatura scritta da Arend Remmers e Tyler Burton Smith e racconta la storia di un ragazzo sordomuto che assiste alla morte dei propri genitori. Successivamente a questo evento, uno sciamano deciderà di prenderlo sotto la sua ala protettiva trasformandolo con il tempo in una macchina della morrte.

La pellicola sarà prodotta da Sam Raimi.