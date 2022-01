Scream: Neve Campbell parla del film

News





12/01/2022

In attesa del debutto ufficiale di Scream, che in Italia arriverà domani 13 gennaio, la storica protagonista Neve Campbell ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardanti il compianto Wes Craven, papà della trilogia: "C'era un po' di preoccupazione circa il tornare sul set senza Wes, era un maestro e i film di Scream sono fantastici grazie a lui - ha spiegato a comicbook -. I due registi Matt e Tyler ci hanno raccontato, tramite una lettere, che sono diventati registi proprio grazie a Craven e che le pellicole di questo franchise li hanno aiutati a realizzare Finché Morte Non Ci Separi".



La Campbell ha poi aggiunto: "L'esperienza è stata grandiosa. Abbiamo sentito l'assenza di Wes ma abbiamo percepito la sua presenza. Di lui abbiamo parlato ogni giorno".

Il nuovo Scream è diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno lavorato sul soggetto storico di Wes Craven adattandolo ai giorni nostri. Per l'occasione sono tornati i protagonisti delle pellicole originali: da Neve Campbell, ovvero Sidney Prescott, fino ad arrivare a Courtney Cox e David Arquette. Il cast di Scream è composto anche da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Sonia Ammar.



La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.



Scream debutterà il 13 gennaio 2022.



Sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.