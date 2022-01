Red Notice: altre indiscrezioni sui prossimi sequel

News





13/01/2022 |

Pochi giorni fa, durante un'intervista rilasciata a comicbook, Rawson Marshall Thurber aveva parlato della possibilità di realizzare un sequel di Red Notice. E se il regista aveva spiegato di avere alcune idee per un eventuale secondo capitolo, ecco spuntare ora alcune indiscrezioni rilevanti. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il sequel non sarebbe uno ma sarebbero due e, se non cambieranno i piani, verranno girati in contemporanea nei primi mesi del 2023. Il rumor, nel caso in cui venisse confermato, aprirebbe le porte alla creazione di una trilogia, con i nuovi film che proveranno ad inseguire il successo dell'opera originale.



Red Notice ha visto protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds ed è stato uno dei film più visti su Netflix.



Questa la sua sinossi:

Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.