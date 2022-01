Morbius: Jared Leto parla della sua avventura nel film

News





Il prossimo aprile arriverà nelle sale Morbius, cinecomic diretto da Daniel Espinosa che vede come protagonista Jared Leto, affiancato dal cast da attori di assoluto livello quali Michael Keaton, Tyrese Gibson, J.K. Simmons, Matt Smith, Adria Arjona e Jared Harris. E il protagonista, in un'intervista a Deadline, ha parlato di questa nuova avventura cinematografica: "Con Morbius ho avuto l'opportunità di interpretare questo personaggio, una figura che arriva a subire tre trasformazioni incredibili e significative. Il tutto inizia con lui molto, molto malato in cerca di una cura per la sua malattia... dopodiché trova la cura e diventa molto potente e più forte di quanto non sia mai stato. Poi gli accade un'ulteriore trasformazione".



Leto, parlando di questa avventura, ha concluso: "Si tratta del ruolo perfetto per me e mi sono divertito parecchio".



Espinosa ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless.



La pellicola sarà l'occasione per vedere per la prima volta al cinema questo particolare personaggio appartenente all'universo dell'Uomo Ragno.



Sinossi:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.