Thread: James Wan produrrà il nuovo film della Sony Pictures

15/01/2022 |

La Sony Pictures ha deciso di mettere in cantiere una nuova pellicola dal titolo Thread. Il progetto sta muovendo i primi passi e lo studio ha affidato la sceneggiatura e la regia a Jeremy Slater, head scribe della serie Disney/Marvel Moon Knight. E la produzione del film è affidata alla Atomic Monster con James Wan e Michael Clear mentre Judson Scott e Melissa Russell sono i produttori esecutivi.



Della storia del film al momento non si sa nulla: la trama non è stata rivelata e dalle prime informazioni il progetto è stato descritto come un Ritorno al Futuro che incontra Alien.



Per Jeremy Slater si tratta del suo debutto dietro la macchina da presa. Oltre ad essere stato l’head writer di Moon Knight, Slater ha lavorato in primo piano anche alla serie The Umbrella Academy. Inoltre ha scritto la sceneggiatura di Death Note – Il Quaderno della Morte e di Fantastic 4 – I Fantastici Quattro.