Little Dixie: Frank Grillo sarà il protagonista

17/01/2022

La Paramount Pictures ha deciso di acquisire i diritti di Little Dixie, action thriller movie scritto e diretto da John Swab. E al centro di questo progetto troviamo Frank Grillo, attore che abbiamo ammirato anche in Avengers: Endgame, La Notte del Giudizio e Come ti Ammazzo il Bodyguard 2. Il film è attualmente in post-produzione e racconta la storia di un uomo di nome Doc che si ritrova a dover fare da mediatore tra il Governo degli Stati Uniti e un cartello della droga. Quando, però, la tregua tra le parti salterà, Doc sarà costretto a fuggire da chi lo vuole morto e avrà come primo obiettivo quello di salvare sua figlia, Littile Dixie.



Con Grillo recitano nel fiilm anche Eric Dane, Beau Knapp e Annabeth Gish.



Little Dixie è prodotto da Swab e Robert Ogden della Roxwell Films.