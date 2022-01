Il nuovo Scream domina al botteghino americano

News





Debutto fantastico negli Stati Uniti per il tanto atteso nuovo capitolo di Scream. Da sempre legato al genere horror, il pubblico americano ha risposto alla grande all’arrivo del film nelle sale e nel weekend dedicato a Martin Luther King ha tolto il primo posto a Spider-Man: No Way Home incassando 35 milioni di dollari. Un risultato soddisfacente considerando soprattutto le problematiche legate alla pandemia Covid-19.



La pellicola è diretta dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno lavorato sul soggetto storico di Wes Craven adattandolo ai giorni nostri. Per l'occasione sono tornati i protagonisti delle pellicole originali: da Neve Campbell, ovvero Sidney Prescott, fino ad arrivare a Courtney Cox e David Arquette. Il cast di Scream è composto anche da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Sonia Ammar.



La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.



Sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.