Against The Ice: il trailer italiano del film di Peter Flinth

18/01/2022 |

Netflix presenta il primo trailer italiano di Against The Ice, la pellicola Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 2 marzo. La regia è di Peter Flinth che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Nikolaj Coster-Waldau e Joe Derrick che hanno adattato il libro scritto da Ejnar Mikkelsen.

Proprio Coster-Waldau è il protagonista assieme a Joe Cole.

Sinossi:

Against the Ice è la storia vera di una grande avventura e di un'amicizia emblematica del potere straordinario delle relazioni umane. Due uomini riescono a dimostrare che la Groenlandia è un'isola, dopo aver affrontato condizioni estreme in una lotta per la vita.