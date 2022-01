Willem Dafoe parla della possibilità di recitare in Joker

News





18/01/2022 |

Durante una lunga inervista rilasciata GQ Willem Dafoe ha affrontato un argomento molto interessante riguardante Joker, il film della Warner Bros. Pictures dedicato al famoso personaggio nato grazie alla DC Comics. L’attore ha immaginato una pellicola del tutto nuova, inserendo sempre il Joker di Joaquin Phoenix: “C’è qualcosa di interessante a riguardo… Facciamo un esempio: l’esistenza di un Joker impostore. Ma non sto parlando solo di due Joker pronti ad affrontarsi ma proprio qualcuno che fa finta di essere Joker ma che non è Joker. Questo ovviamente apre le porte ad una storia interessante: da una parte hai il Joker di Joaquin Phoenix e dall’altra uno che copia tutto quello che lui fa ed ha già fatto. Ho fantasticato un po’ su questa idea ma non ne ho parlato ancora con nessuno”.



Chissà se un progetto del genere verrà mai realizzato oppure se mai la Warner Bros deciderà di mettere in cantiere il sequel del film che è stato diretto nel 2019 da Todd Phillips. Dafoe, attualmente impegnato con le riprese di Poor Things, ha recitato ultimamente nel nuovo Spider-Man: No Way Home tornando ad interpretare la parte di Norman Osborn.