Spider-Man e il pensiero di Andrew Garfield su un film con Tom Hardy

18/01/2022 |

Il personaggio di Spider-Man negli ultimi venti anni è stato portato al cinema un numero incredibile di volte con tre progetti completamente differenti tra loro: dalla saga di Sam Raimi passando a The Amazing Spider-Man fino ad arrivare al franchise di Jon Watts con il nuovo capitolo, Spider-Man: No Way Home, che ha già debuttato. E in quest’ultimo film hanno fatto capolino anche Tobey Maguire ed Andrew Garfield, i due attori che hanno vestito in passato il costume dell’Uomo Ragno. Una semplice apparizione la loro o delle fondamenta fissate con l’obiettivo di far nascere qualcosa di più grande? Alla domanda ha risposto proprio Garfield intervenendo al podcast Happy Sad Confused: “Sono pronto a sviluppare qualsiasi idea riguardante l’Uomo Ragno - ha raccontato - ma dovrebbe essere qualcosa di unico, un qualcosa che possa mettere le basi per la crescita del personaggio e dell’interesse del pubblico. Bisognerebbe trovare un qualcosa di geniale. Una possibile apparizione nel Venom di Tom Hardy? Proprio questa sarebbe un’idea geniale”. Un'apertura importante quella di Garfield che potrebbe permettere di sviluppare nuove storie e nuove avventure ambientate in contesti diversi rispetto a quelle riguardanti Tom Holland, protagonisti quest'ultimo degli ultimi film.



Garfield dopo aver recitato in Spider-Man non ha più lavorato in altri cinecomic. Recentemente ha preso parte alla pellicola Gli Occhi di Tammy Faye.