Auguri per la Tua Morte: Jason Blum parla di un possibile terzo capitolo

18/01/2022 |

Lo scorso settembre Christopher Landon aveva fornito un aggiornamento su un possibile terzo capitolo di Auguri per la Tua Morte. Il regista raccontò di non avere tante novità a riguardo ma spiegò anche il forte interesse del produttore Jason Blum nel voler allargare il franchise. E a distanza di mesi è stato lo stesso Blum durante una chiacchierata con i fan su Twitter a svelare che il progetto non è mai tramontato: "Se c'è qualche aggiornamento sul terzo capitolo? Qualcosa si sta muovendo, vi dico solo questo...". Blum non ha aggiunto altro ma ha lasciato intendere che presto la trilogia horror potrebbe essere completata.



Il primo film si comportò molto bene al botteghino, andando ad incassare 125 milioni di dollari mentre il secondo non riuscì a brillare ulteriormente incassando soltanto 64 milioni.



La storia di Auguri per la Tua Morte, questo il titolo del primo film, raccontava la storia di Tree, interpretata da Jessica Rothe, una studentessa che rivive il giorno del suo omicidio con tutti i suoi particolari fino alla scoperta dell’identità del suo assassino.