Ticket to Paradise: fermate le riprese del film con George Clooney e Julia Roberts

19/01/2022 |

La crescita del numero dei positivi al Covid-19 ha spinto la produzione di Ticket to Paradise a bloccare momentaneamente le riprese. La crew del film, che vede protagonisti Julia Roberts e George Clooney, si trova in questi giorni nel Queensland, in Australia. Stando a quanto riportato dall’Hollywood Reporter mancherebbero solo due settimane alla fine delle riprese.



Oltre a Clooney e alla Roberts recitano nell’opera Billie Lourd e Kaitlyn Dever.

Ticket to Paradise è diretto da Ol Parker ed è sviluppato dalla Universal Pictures e dalla Working Title. Parker ha scritto la sceneggiatura con Daniel Pipski con i due protagonisti che interpreteranno una coppia divorziata pronta a viaggiare verso Bali per impedire alla loro figlia di commettere lo stesso errore che loro stessi avevano commesso venticinque anni prima. Altri dettagli sulla trama non sono stati rilasciati.



Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title sono i produttori con Sarah Harvey e Deborah Balderstone. Tra i produttori troviamo anche Clooney e Grant Heslov della Smokehouse Pictures, la Roberts, Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill della Red Om Films.