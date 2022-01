Murder Mystery: iniziate ufficialmente le riprese del secondo capitolo

News





20/01/2022 |

Lo scorso agosto era stato annunciato il sequel di Murder Mystery. La pellicola, arrivata nel 2019 su Netflix, aveva ottenuto un discreto successo e questo ha spinto la compagnia a procedere con la produzione del secondo capitolo. E le riprese sono ufficialmente partite alle Hawaii.



Per quanto riguarda il progetto, la regia è stata affidata a Jeremy Garelick che ha ereditato il film da James Vanderbilt.



Adam Sandler e Jennifer Aniston sono stati ovviamente confermati come protagonisti e quindi torneranno nei panni di Nick e Audrey Spitz. Ad oggi la trama non è stata ancora rivelata.



Questa la sinossi del primo film:

Quando un poliziotto di NY porta finalmente la moglie in Europa per una vacanza promessa da tempo, un incontro casuale durante il volo si trasforma in un invito a partecipare a un intimo incontro familiare sul lussuoso yacht dell'attempato miliardario Malcolm Quince. Ma quando Quince viene assassinato, i due coniugi diventano i principali sospetti in questo giallo moderno. Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano a recitare insieme in MURDER MYSTERY affiancati da un cast di fama mondiale.