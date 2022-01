Il film su Napoleone di Ridley Scott ha un nuovo titolo

News





20/01/2022 |

Arriva un aggiornamento riguardante il titolo del nuovo progetto cinematografico di Ridley Scott dedicato a Napoleone. Il film non si chiamerà più Kitbag, come inizialmente annunciato dalla produzione, ma direttamente Napoleon.



L’opera vedrà protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix che porterà sul grande schermo Napoleone Bonaparte affiancato da un cast principale che al momento comprende Vanessa Kirby e Youssef Kerkour.



Ridley Scott ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Scarpa. Il film racconterà la storia di Napoleone Bonaparte offrendo uno spaccato anche sulla sua vita privata e sul rapporto con la moglie Giuseppina.



La pellicola non ha ancora una data di uscita.