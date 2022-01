Gli Aristogatti: la Disney allopera per il remake

News





21/01/2022 |

L’universo Disney potrebbe presto allargarsi con un nuovo remake. Come riportato da Deadline, infatti, lo studio avrebbe messo in cantiere il rifacimento live-action de Gli Aristogatti. Il progetto sta muovendo i primi passi ma già è stato confermato che la sceneggiatura sarà scritta da Will Gluck e Keith Bunin. Gluck sarà anche il produttore attraverso la sua Olive Bridge Entertainment.



Gli Aristogatti è una pellicola animata Disney uscita negli anni settanta grazie alla regia di Wolfgang Reitherman e raccontava la storia di Duchessa e i suoi cuccioli Minou, Bizet e Matisse, i gatti della ricca Madame Adelaide che proprio a loro ha deciso di lasciare la sua eredità, e del loro rapimento per mano del maggiordomo Edgar, deciso più che mai ad impossessarsi delle ricchezze dell’anziana nobildonna ormai defunta. Rapiti da Edgar ma sperduti a seguito di un incidente per le strade della Francia Duchessa e i suoi piccoli troveranno un nuovo alleato: il gatto Romeo, un felino proveniente da Roma che farà di tutto per aiutarli a tornare a casa.



La Disney non ha comunicato quando partiranno le riprese.