Creed III: partite ufficialmente le riprese

21/01/2022

Ci siamo! E' entrata ufficialmente in lavorazione la macchina che porterà alla realizzazione del terzo capitolo di. La pellicola è entrata ufficialmente in lavorazione con il Daily Mail che ha pubblicato alcune foto disul set allestito in Georgia (Atlanta). Le prime immagini, che trovate cliccando qui , ci mostrano un Jordan vestito in modo casual e con il volto coperto da una mascherina, questo per cercare di evitare qualsiasi forma di possibile contatto con il Covid-19. La star dei primi due film tornerà non solo come protagonista di questo terzo capitolo ma farà anche il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa.All'interno del nuovo episodio ritroveremo, oltre ai già citati Jordan e Majors, anche. Il debutto ufficiale di, il cui titolo non è stato ancora svelato, avverrà a novembre 2022. Non è stata ancora rilasciata la trama.I primi due episodi della sagasono stati diretti rispettivamente da Ryan Coogler e Steven Caple Jr.