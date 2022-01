Scream: Tyler Gillett parla della possibilità di dirigere un altro film

News





24/01/2022 |

Il ritorno di Scream nelle sale ha portato tanto entusiasmo tra il pubblico amante del franchise. In molti si chiedono cosa accadrà dopo questo film, in sintesi se ci sarà o meno un altro capitolo da mostrare agli appassionati del genere. E durante un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly uno dei due registi, Tyler Gillett ha parlato della possibilità di dirigere ancora un altro episodio: “Sappiamo che Guy Busick e James Vanderbilt, i due sceneggiatori, hanno grandi idee sulla storia di questa saga e possiamo dire che ci siamo divertiti tanto a realizzare il film. E’ stato un sogno lavorare al film e se dovessero richiamarci torneremmo in un baleno”.

Il nuovo Scream è stato diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno lavorato sul soggetto storico di Wes Craven adattandolo ai giorni nostri. Per l'occasione sono tornati i protagonisti delle pellicole originali: da Neve Campbell, ovvero Sidney Prescott, fino ad arrivare a Courtney Cox e David Arquette. Il cast di Scream è composto anche da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Sonia Ammar.



La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.



Sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.