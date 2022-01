Partite ufficialmente le riprese di Halloween Ends

News





26/01/2022 |

E’ tutto pronto per la chiusura del franchise Halloween. Sono partite, infatti, le riprese di Halloween Ends, film che sarà diretto ancora una volta da David Gordon Green. E ad annunciare l’apertura del set è stata Jamie Lee Curtis che ovviamente vestirà per l’ennesima volta i panni di Laurie Strodie, la storica protagonista. In questo film Laurie vivrà il confronto finale, e tanto atteso, con Michael Myers.



Nel film recitano anche Kyle Richards, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney e Nick Lawrence.



Halloween Ends, basato come sempre sui personaggi creati da John Carpenter, ha una sceneggiatura scritta da Gordon Green e Chris Bernier.



Il film uscirà ad ottobre.