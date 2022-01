John Krasinski e Steve Carell insieme per la pellicola IF

News





26/01/2022 |

Dopo averli visti insieme nella docu-serie The Office, trasmessa per la prima volta nel 2005, John Krasinski e Steve Carell torneranno a lavorare insieme e lo faranno per il film IF. Krasinski, oltre a recitare nell’opera, sarà anche sceneggiatore e regista. Nel film recitano anche Ryan Reynolds, Alan Kim, Cailey Fleming, Louis Gossett Jr, Fiona Shaw e Phoebe Waller-Bridge.



I dettagli della trama – come riporta Deadline – non sono stati rivelati ma la storia, basata su un’idea originale di Krasinski, racconta del viaggio di un bambino alla riscoperta della propria immaginazione.



Il regista sarà anche il produttore attraverso la sua compagnia Sunday Night. Tra i produttori troviamo anche Reynolds.

IF debutterà a novembre 2023.