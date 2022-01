Mortal Kombat: in lavorazione il sequel

News





27/01/2022

La New Line Cinema ha deciso di muovere i primi passi verso la realizzazione del secondo capitolo cinematografico di Mortal Kombat. Si è accesa la macchina del progetto, dunque, con Jeremy Slater che è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura.

Il primo Mortal Kombat è arrivato nei cinema e sulla piattaforma HBO Max ad aprile 2021, conquistando da subito negli USA il primo posto nella classifica box office. Inoltre è stato anche uno dei film più visti su HBO Max di sempre. La produzione non ha ancora annunciato il nome del regista e non ha rilasciato informazioni sul cast.



La prima opera è stata diretta da Simon McQuoid che ha lavorato con il seguente cast: Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee è Sonya Blade, Josh Lawson è Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks nel ruolo di Jackson “Jax” Bridges, Ludi Lin è Liu Kang, Chin Han è Shang Tsung, Joe Taslim è Bi-Han e Sub-Zero e Hiroyuki Sanada come Hanzo Hasashi e Scorpion. Inoltre troviamo Max Huang come Kung Lao, Sisi Stringer come Mileena, Matilda Kimber è la giovane Emily e Laura Brent è la giovane Allison.