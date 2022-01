Dune: Denis Villeneuve aggiorna sul sequel

News





Come è stato annunciato già nel mese di novembre Dune avrà un sequel. E c'è molta attesa per questo secondo capitolo che vedrà ancora dietro la macchina da presa Denis Villeneuve. Il regista, confermatissimo dalla produzione, ha fornito anche un aggiornamentoriguardante "lo stato dei lavori" durante un podcast con l'Hollywood Reporter: “Giusto in questo sono in quella che voi chiamate “soft prep” ovvero stiamo per terminare la sceneggiatura. Inizieremo presto gli storyboard. La parte due di questo film è stata progettata da Patrice Vermette. Siamo in quella fase dove si sogna, dove guardiamo il soffitto pensando al film e io amo questo. Posso definire questo il momento in cui tutto sembra possibile, in attesa di vivere lo shock della realtà”.



Anche per questo secondo capitolo Villeneuve sta lavorando alla sceneggiatura assieme a Jon Spaihts.



Il primo Dune, uscito in Italia lo scorso settembre, aveva un cast composto dal candidato all’Oscar® Timothée Chalamet, da Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, dal candidato all’Oscar® Josh Brolin, da Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, dalla candidata all’Oscar® Charlotte Rampling, da Jason Momoa e dal premio Oscar® Javier Bardem.



Sinossi:

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.